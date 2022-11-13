В Перми детские лагеря собрали помощь для детей из ЛНР

В состав груза вошли канцтовары и продукты питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Детские загородные лагеря в Перми собрали помощь для семей с детьми, проживающих в Северодонецке Луганской республики. Жителям этого города будут отправлены канцтовары и продукты питания, сообщается на сайте министерства социального развития Пермского края

«По согласованию с администрацией Северодонецка был сформирован перечень необходимых товаров и продуктов для детей. Их закупили и подготовили к отправке лагеря „Салют“, „Новое поколение“, „Огонек-ПМ“, „Наш дом“, „Солнышко“ и санаторий-профилакторий „Алмед“. Так, в перечень вошли канцтовары, детское питание, консервация и бакалея, конфеты, печенье и другие продукты питания», — информирует пресс-служба минсоцразвития Прикамья.

Пермский край помогает восстанавливать Северодонецк начиная с лета этого: туда была направлена необходимая строительная техника, а также специалисты. Благодаря этому город смог подготовиться к зиме. Кроме этого, из бюджета Прикамья городу было выделено полмиллиарда рублей, в пермских загородных лагерях отдохнули дети, прибывшие в край из ЛНР. Ранее власти Северодонецка поблагодарили своих коллег из Пермского края за оказанную помощь.