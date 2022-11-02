Помощь была очень своевременной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Северодонецк в ЛНР прибыла партия гуманитарной помощи от Пермского края. Прикамье отправило в город теплые вещи, сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка.

«Вещи предназначены для работников коммунальных служб, которые сейчас проделывают огромный объем работ по восстановлению города и остро нуждаются в спецодежде. Кроме спецкостюмов в наборы входят пледы и подушки», — говорится в сообщении.

Помощь очень своевременна, отмечают в Северодонецке — близится зима. «И наши коллеги из Пермского края, понимая это, делают все возможное для обеспечения комфортных условий для северодончан», — благодарят в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил в Северодонецк спецтехнику. Губернатор Дмитрий Махонин заключил соглашение о восстановлении города.

telegram-канал Администрации Северодонецка

telegram-канал Администрации Северодонецка