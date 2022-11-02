02 ноября 2022

Пермский край помог ЛНР подготовиться к зиме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, z символ, zv
Помощь была очень своевременной Фото:

В Северодонецк в ЛНР прибыла партия гуманитарной помощи от Пермского края. Прикамье отправило в город теплые вещи, сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка.

«Вещи предназначены для работников коммунальных служб, которые сейчас проделывают огромный объем работ по восстановлению города и остро нуждаются в спецодежде. Кроме спецкостюмов в наборы входят пледы и подушки», — говорится в сообщении.

Помощь очень своевременна, отмечают в Северодонецке — близится зима. «И наши коллеги из Пермского края, понимая это, делают все возможное для обеспечения комфортных условий для северодончан», — благодарят в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил в Северодонецк спецтехнику. Губернатор Дмитрий Махонин заключил соглашение о восстановлении города.

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В Северодонецк в ЛНР прибыла партия гуманитарной помощи от Пермского края. Прикамье отправило в город теплые вещи, сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка. «Вещи предназначены для работников коммунальных служб, которые сейчас проделывают огромный объем работ по восстановлению города и остро нуждаются в спецодежде. Кроме спецкостюмов в наборы входят пледы и подушки», — говорится в сообщении. Помощь очень своевременна, отмечают в Северодонецке — близится зима. «И наши коллеги из Пермского края, понимая это, делают все возможное для обеспечения комфортных условий для северодончан», — благодарят в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил в Северодонецк спецтехнику. Губернатор Дмитрий Махонин заключил соглашение о восстановлении города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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