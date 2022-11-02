В Северодонецк в ЛНР прибыла партия гуманитарной помощи от Пермского края. Прикамье отправило в город теплые вещи, сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка.
«Вещи предназначены для работников коммунальных служб, которые сейчас проделывают огромный объем работ по восстановлению города и остро нуждаются в спецодежде. Кроме спецкостюмов в наборы входят пледы и подушки», — говорится в сообщении.
Помощь очень своевременна, отмечают в Северодонецке — близится зима. «И наши коллеги из Пермского края, понимая это, делают все возможное для обеспечения комфортных условий для северодончан», — благодарят в администрации города.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил в Северодонецк спецтехнику. Губернатор Дмитрий Махонин заключил соглашение о восстановлении города.
В Северодонецк в ЛНР прибыла партия гуманитарной помощи от Пермского края. Прикамье отправило в город теплые вещи, сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка. «Вещи предназначены для работников коммунальных служб, которые сейчас проделывают огромный объем работ по восстановлению города и остро нуждаются в спецодежде. Кроме спецкостюмов в наборы входят пледы и подушки», — говорится в сообщении. Помощь очень своевременна, отмечают в Северодонецке — близится зима. «И наши коллеги из Пермского края, понимая это, делают все возможное для обеспечения комфортных условий для северодончан», — благодарят в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край отправил в Северодонецк спецтехнику. Губернатор Дмитрий Махонин заключил соглашение о восстановлении города.