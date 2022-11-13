Житель ХМАО обвинил работодателя в обмане ради неустойки в 360 тысяч рублей

14 ноября 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Неустойку работодатель требовал за обучение и предоставленное рабочее место Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) местный житель обвиняет свою бывшую начальницу — руководителя салона красоты «Чел.ка» в обмане. По его мнению она пыталась обманным путем добиться от него неустойки в 360 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута на условиях анонимности. «О долге в 360 тысяч рублей он [сотрудник] узнал от судебных приставов, когда пришел исполнительный лист с долгом. Начал разбираться. Оказалось, что бывшая начальница из салона красоты „Чел.ка“ хотела обманным путем выманить деньги за то, что тот оказался на нее работать. Она изменила условия в договоре трудоустройства и подала в суд, требуя вернуть неустойку», — сообщил собеседник. Первый суд прошел заочно, без участия ответчика и результат был не в пользу работника. После чего мужчине дольше полугода пришлось доказывать, что он ничего не должен бывшему работодателю. Юридическую помощь сургутянину оказали представители территориального общественного самоуправления. При разбирательстве оказалось, что договор истца и ответчика не совпадают. «Хозяйка салона самостоятельно от руки дописала в свою копию договора пункт, в котором она якобы сдает в аренду рабочее место и еще занимается обучением работника. И за это он якобы должен был ежемесячно платить ей по 30 тысяч рублей. Но у него в договоре данного пункта не было. А раз договоры не зеркальные, суд в этот раз встал на сторону работника», — добавила собеседница. За разъяснениями журналист URA.RU обратился к руководителю салона красоты «Чел.ка». Женщина подтвердила, что судебные разбирательства были, но комментировать подробности отказалась. Также был направлен запрос в Сургутский городской суд. На момент публикации ответа не поступило. Между тем адвокат ответчика посоветовал ему обратиться в полицию. «Зачем хозяйка салона красоты так сделала, мне неизвестно. Но я посоветовал мужчине обратиться в полицию с заявлением. В его деле чистой воды мошенничество с подделкой документов», — сообщил Сергей Иванов. Ранее URA.RU сообщали, что бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов. Руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с университетом.

В Сургуте (ХМАО) местный житель обвиняет свою бывшую начальницу — руководителя салона красоты «Чел.ка» в обмане. По его мнению она пыталась обманным путем добиться от него неустойки в 360 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута на условиях анонимности. «О долге в 360 тысяч рублей он [сотрудник] узнал от судебных приставов, когда пришел исполнительный лист с долгом. Начал разбираться. Оказалось, что бывшая начальница из салона красоты „Чел.ка“ хотела обманным путем выманить деньги за то, что тот оказался на нее работать. Она изменила условия в договоре трудоустройства и подала в суд, требуя вернуть неустойку», — сообщил собеседник. Первый суд прошел заочно, без участия ответчика и результат был не в пользу работника. После чего мужчине дольше полугода пришлось доказывать, что он ничего не должен бывшему работодателю. Юридическую помощь сургутянину оказали представители территориального общественного самоуправления. При разбирательстве оказалось, что договор истца и ответчика не совпадают. «Хозяйка салона самостоятельно от руки дописала в свою копию договора пункт, в котором она якобы сдает в аренду рабочее место и еще занимается обучением работника. И за это он якобы должен был ежемесячно платить ей по 30 тысяч рублей. Но у него в договоре данного пункта не было. А раз договоры не зеркальные, суд в этот раз встал на сторону работника», — добавила собеседница. За разъяснениями журналист URA.RU обратился к руководителю салона красоты «Чел.ка». Женщина подтвердила, что судебные разбирательства были, но комментировать подробности отказалась. Также был направлен запрос в Сургутский городской суд. На момент публикации ответа не поступило. Между тем адвокат ответчика посоветовал ему обратиться в полицию. «Зачем хозяйка салона красоты так сделала, мне неизвестно. Но я посоветовал мужчине обратиться в полицию с заявлением. В его деле чистой воды мошенничество с подделкой документов», — сообщил Сергей Иванов. Ранее URA.RU сообщали, что бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов. Руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с университетом.