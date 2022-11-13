В ХМАО столкнулись шесть автомобилей. Видео

14 ноября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

В массовом ДТП в Сургуте пострадало шесть автомобилей Фото: группа «происшествия Ноябрьск» «Вконтакте» В Сургуте (ХМАО) на перекрестке улиц Мелик Карамова и Югорская произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале с происшествиями. «Мелик Карамова — Югорская. Шесть машин, две из них в „хлам“», — говорится в новости. На месте работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте иномарка сбила пешехода. Автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. По словам водителя, он не заметил пострадавшую из-за другого автомобиля, и пытался затормозить.

В Сургуте (ХМАО) на перекрестке улиц Мелик Карамова и Югорская произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале с происшествиями. «Мелик Карамова — Югорская. Шесть машин, две из них в „хлам“», — говорится в новости. На месте работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте иномарка сбила пешехода. Автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. По словам водителя, он не заметил пострадавшую из-за другого автомобиля, и пытался затормозить.