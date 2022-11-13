13 ноября 2022
12 ноября 2022

В ХМАО столкнулись шесть автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Снег, дтп, авария
В массовом ДТП в Сургуте пострадало шесть автомобилей Фото:

В Сургуте (ХМАО) на перекрестке улиц Мелик Карамова и Югорская произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале с происшествиями.

«Мелик Карамова — Югорская. Шесть машин, две из них в „хлам“», — говорится в новости. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте иномарка сбила пешехода. Автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. По словам водителя, он не заметил пострадавшую из-за другого автомобиля, и пытался затормозить.

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В Сургуте (ХМАО) на перекрестке улиц Мелик Карамова и Югорская произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале с происшествиями. «Мелик Карамова — Югорская. Шесть машин, две из них в „хлам“», — говорится в новости. На месте работают сотрудники ГИБДД. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте иномарка сбила пешехода. Автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. По словам водителя, он не заметил пострадавшую из-за другого автомобиля, и пытался затормозить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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