В массовом ДТП в Сургуте пострадало шесть автомобилей
В Сургуте (ХМАО) на перекрестке улиц Мелик Карамова и Югорская произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в местном telegram-канале с происшествиями.
«Мелик Карамова — Югорская. Шесть машин, две из них в „хлам“», — говорится в новости. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте иномарка сбила пешехода. Автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. По словам водителя, он не заметил пострадавшую из-за другого автомобиля, и пытался затормозить.
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