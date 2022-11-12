12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Сургуте иномарка сбила пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, пешеходный переход, правила дорожного движения, пдд, знак пешеходного перехода
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу Фото:

В Сургуте (ХМАО) автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую передали в руки медиков.

«Автомобиль двигался по проезжей части, в это время дорогу переходили две женщины», — сообщает «Сургутинформтв». Машина наехала на одну из них. Происшествие произошло на нерегулируемом переходном переходе.

По словам водителя, он не заметил пешеходов из-за другого автомобиля, и пытался затормозить. ДТП произошло на улице Маяковского. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее в Сургуте на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля.

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В Сургуте (ХМАО) автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую передали в руки медиков. «Автомобиль двигался по проезжей части, в это время дорогу переходили две женщины», — сообщает «Сургутинформтв». Машина наехала на одну из них. Происшествие произошло на нерегулируемом переходном переходе. По словам водителя, он не заметил пешеходов из-за другого автомобиля, и пытался затормозить. ДТП произошло на улице Маяковского. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее в Сургуте на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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