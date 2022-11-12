В Сургуте иномарка сбила пешехода

13 ноября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую передали в руки медиков. «Автомобиль двигался по проезжей части, в это время дорогу переходили две женщины», — сообщает «Сургутинформтв». Машина наехала на одну из них. Происшествие произошло на нерегулируемом переходном переходе. По словам водителя, он не заметил пешеходов из-за другого автомобиля, и пытался затормозить. ДТП произошло на улице Маяковского. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее в Сургуте на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля.

В Сургуте (ХМАО) автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую передали в руки медиков. «Автомобиль двигался по проезжей части, в это время дорогу переходили две женщины», — сообщает «Сургутинформтв». Машина наехала на одну из них. Происшествие произошло на нерегулируемом переходном переходе. По словам водителя, он не заметил пешеходов из-за другого автомобиля, и пытался затормозить. ДТП произошло на улице Маяковского. В отделение пропаганды УГИБДД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее в Сургуте на выезде из города в сторону Белого Яра произошло массовое ДТП. На видео к записи видно, что в ДТП приняли участие минимум 4 автомобиля.