Реализуемый объект находится на территории горнолыжного курорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Миассом продают гостиничный комплекс за 85 млн рублей. Как стало известно URA.RU, вместимость объекта составляет 40 человек.

«Продается три дома: два — из тесанного бревна, один — из клееного бруса. Площадь совокупно составляет 550 кв. метров», — сообщил URA.RU собственник, пожелавший не называть себя.

Как стало известно URA.RU, с этих объектов начиналось возведение деревни «Солнечной долины». Активы располагаются в ее границах и используют инфраструктуру поселка. Ежемесячные расходы на содержание комплекса и оплату услуг составляют порядка 30 тысяч рублей. При этом номер, в зависимости от загрузки отеля, сдается за 3,5—7 тысяч рублей в сутки.

Здания, по данным URA.RU, 2007 и 2011 годов постройки. Участники рынка в разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что реализация недвижимости в районе горнолыжного комплекса может принести в настоящий момент существенную прибыль, учитывая значительный рост цен. По словам собственника, продажа актива связана с необходимости использования денег в другом бизнесе.