Дети мобилизованных украсят главную елку Екатеринбурга

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Елка на площади. Курган, елочные игрушки, новогодняя елка
На главной елке Екатеринбурга появятся необычные игрушки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Главная елка Екатеринбурга будет украшена новогодними игрушками, изготовленными детьми мобилизованных мужчин. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на Совете представителей иностранных государств на полях форума «Города России-2030».

«Мы хотели бы поддержать семьи, мужская половина которых сейчас отдает долг Родине, принимает участие в спецоперации [РФ на Украине]. Для школьников из таких семей в декабре будут организованы специальные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. И было бы здорово, если бы мы часть игрушек сделали в стиле культурных традиций различных стран. Важно, что по итогам серии мероприятий получившиеся работы украсят новогоднюю городскую елку», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

Орлов также напомнил, что в этом году елка будет живая. Такое решение власти приняли потому, что в 2023 году будет отмечаться 300-летний юбилей уральской столицы.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Какое количество екатеринбуржцев попали под нее, власти не раскрывают. В разгар кампании Орлов объявил о создании специального волонтерского центра, который оказывает нефинансовую поддержку семьям, где мужчины ушли на фронт.

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Главная елка Екатеринбурга будет украшена новогодними игрушками, изготовленными детьми мобилизованных мужчин. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на Совете представителей иностранных государств на полях форума «Города России-2030». «Мы хотели бы поддержать семьи, мужская половина которых сейчас отдает долг Родине, принимает участие в спецоперации [РФ на Украине]. Для школьников из таких семей в декабре будут организованы специальные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. И было бы здорово, если бы мы часть игрушек сделали в стиле культурных традиций различных стран. Важно, что по итогам серии мероприятий получившиеся работы украсят новогоднюю городскую елку», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Орлов также напомнил, что в этом году елка будет живая. Такое решение власти приняли потому, что в 2023 году будет отмечаться 300-летний юбилей уральской столицы. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Какое количество екатеринбуржцев попали под нее, власти не раскрывают. В разгар кампании Орлов объявил о создании специального волонтерского центра, который оказывает нефинансовую поддержку семьям, где мужчины ушли на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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