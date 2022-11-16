Дети мобилизованных украсят главную елку Екатеринбурга

На главной елке Екатеринбурга появятся необычные игрушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Главная елка Екатеринбурга будет украшена новогодними игрушками, изготовленными детьми мобилизованных мужчин. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на Совете представителей иностранных государств на полях форума «Города России-2030».

«Мы хотели бы поддержать семьи, мужская половина которых сейчас отдает долг Родине, принимает участие в спецоперации [РФ на Украине]. Для школьников из таких семей в декабре будут организованы специальные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. И было бы здорово, если бы мы часть игрушек сделали в стиле культурных традиций различных стран. Важно, что по итогам серии мероприятий получившиеся работы украсят новогоднюю городскую елку», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

Орлов также напомнил, что в этом году елка будет живая. Такое решение власти приняли потому, что в 2023 году будет отмечаться 300-летний юбилей уральской столицы.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Какое количество екатеринбуржцев попали под нее, власти не раскрывают. В разгар кампании Орлов объявил о создании специального волонтерского центра, который оказывает нефинансовую поддержку семьям, где мужчины ушли на фронт.