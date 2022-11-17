17 ноября 2022

Гибелью рабочего, упавшего с пермского театра, заинтересовались следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В следственном управлении региона проводится проверка Фото:

По факту гибели работника, который упал с крыши «Театра-Театра» и позже скончался в больнице, следователи проводят процессуальную проверку. Мужчина работал плиточником и сорвался с 9-метровой высоты. О мероприятиях, проводимых в рамках проверки, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

«В настоящее время опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Также затребована документация о проводимых работах», — поясняет ведомство.

Ранее стало известно, что работодатель скрыл факт гибели работника от госинспекции труда, которую обязан уведомлять обо всех тяжелых и смертельных травмах, происходящих с сотрудниками. Сейчас инспекция труда проводит расследование по факту гибели мужчины.

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По факту гибели работника, который упал с крыши «Театра-Театра» и позже скончался в больнице, следователи проводят процессуальную проверку. Мужчина работал плиточником и сорвался с 9-метровой высоты. О мероприятиях, проводимых в рамках проверки, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. «В настоящее время опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Также затребована документация о проводимых работах», — поясняет ведомство. Ранее стало известно, что работодатель скрыл факт гибели работника от госинспекции труда, которую обязан уведомлять обо всех тяжелых и смертельных травмах, происходящих с сотрудниками. Сейчас инспекция труда проводит расследование по факту гибели мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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