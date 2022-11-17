Гибелью рабочего, упавшего с пермского театра, заинтересовались следователи

18 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

В следственном управлении региона проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По факту гибели работника, который упал с крыши «Театра-Театра» и позже скончался в больнице, следователи проводят процессуальную проверку. Мужчина работал плиточником и сорвался с 9-метровой высоты. О мероприятиях, проводимых в рамках проверки, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. «В настоящее время опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Также затребована документация о проводимых работах», — поясняет ведомство. Ранее стало известно, что работодатель скрыл факт гибели работника от госинспекции труда, которую обязан уведомлять обо всех тяжелых и смертельных травмах, происходящих с сотрудниками. Сейчас инспекция труда проводит расследование по факту гибели мужчины.

По факту гибели работника, который упал с крыши «Театра-Театра» и позже скончался в больнице, следователи проводят процессуальную проверку. Мужчина работал плиточником и сорвался с 9-метровой высоты. О мероприятиях, проводимых в рамках проверки, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. «В настоящее время опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Также затребована документация о проводимых работах», — поясняет ведомство. Ранее стало известно, что работодатель скрыл факт гибели работника от госинспекции труда, которую обязан уведомлять обо всех тяжелых и смертельных травмах, происходящих с сотрудниками. Сейчас инспекция труда проводит расследование по факту гибели мужчины.