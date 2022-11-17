Мэрия Нижневартовска заплатит скандальному подрядчику, несмотря на сорванную стройку

Подрядчика, сорвавшего сроки строительства стадиона в Нижневартовске, внесут в черный список, но оплатят ему выполненную часть работ Фото: Елена Антипина © URA.RU

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) заплатит скандальному подрядчику — омской компании «Консалтинговая группа „Сила права“» — несмотря на сорванную стройку стройплощадки. При этом власти все также ведут с предприятием претензионную работу и готовятся включить его в список недобросовестных. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Подрядчик „Консалтинговая группа ‚Сила права‘“ не исполнил до конца свои обязательства и не завершил строительство футбольного поля на территории гимназии № 1. Сейчас идет работа по определению процента исполнения. После того как документация полностью будет представлена и согласована, можно будет сказать, какой процент работ был выполнен. После этого мы сможем объявить новый аукцион», — прокомментировал корреспонденту агентства замдиректора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов.

По словам Котова, с момента начала работ на объекте, подрядчика контролировали службы технического надзора, авторы проекта и администрация гимназии. Они требовали с него соблюдения графика работ. «Практически каждую неделю ему отправлялась претензия, всего их было 28», — добавил Котов. Несмотря на это, завершить работы в срок «Сила права» не смогла. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке по заявлению заказчика.

Как сообщил главный инженер УКС Андрей Павлык, подрядчику осталось доделать резиновое покрытие стадиона и искусственный газон. Новый аукцион планируют провести до конца 2022 года, а первое заседание по внесению компании в список неблагонадежных поставщиков состоится 22 ноября.

Ранее URA.RU писало о попытках подрядчика продлить срок исполнения контракта. Он сослался на мобилизацию сотрудников, но, по словам представителя заказчика, не предоставил подтверждающих документов.