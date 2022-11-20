Движение автомобильного транспорта закроют на участке Межозерная-Чурилово
Из-за аварийных работ в Челябинске 21 ноября перекрывают железнодорожный переезд на перегоне Межозерная-Чурилово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Из-за проведения аварийных работ 21 ноября с 11:00 до 14:00 часов будет закрыто движение транспорта на железнодорожном переезде. Речь идет об участке на переезде „150 км“ на перегоне Межозерная-Чурилово», — заявили URA.RU в пресс-службе.
Мэрия просит водителей заранее планировать свой маршрут. При необходимости, для проследования экстренных служб, проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила.
Движение транспорта на железнодорожном переезде будет закрыто с 11:00 до 14:00
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