20 ноября 2022
19 ноября 2022

Из-за аварийных работ в Челябинске перекрывают железнодорожный переезд. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологический аудит на Мечел. Челябинск, знак стоп, поезд, машинист, тепловоз, железнодорожный переезд, железная дорога
Движение автомобильного транспорта закроют на участке Межозерная-Чурилово Фото:

Из-за аварийных работ в Челябинске 21 ноября перекрывают железнодорожный переезд на перегоне Межозерная-Чурилово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Из-за проведения аварийных работ 21 ноября с 11:00 до 14:00 часов будет закрыто движение транспорта на железнодорожном переезде. Речь идет об участке на переезде „150 км“ на перегоне Межозерная-Чурилово», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Мэрия просит водителей заранее планировать свой маршрут. При необходимости, для проследования экстренных служб, проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила.

карта перекрытия дороги
Движение транспорта на железнодорожном переезде будет закрыто с 11:00 до 14:00

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Из-за аварийных работ в Челябинске 21 ноября перекрывают железнодорожный переезд на перегоне Межозерная-Чурилово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Из-за проведения аварийных работ 21 ноября с 11:00 до 14:00 часов будет закрыто движение транспорта на железнодорожном переезде. Речь идет об участке на переезде „150 км“ на перегоне Межозерная-Чурилово», — заявили URA.RU в пресс-службе. Мэрия просит водителей заранее планировать свой маршрут. При необходимости, для проследования экстренных служб, проезд будет обеспечен в течение 10 минут путем укладки временного настила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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