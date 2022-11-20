В Свердловской области рассказали о самом дефицитном товаре в военторгах

Свердловчане продолжают скупать тактические перчатки после окончания мобилизации

В регионе есть повышенный спрос на тактические перчатки. Их не шьют в России, а везут из-за границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дольше всего на рынке военной экипировки будут восполнять дефицит тактических перчаток. Это связано с тем, что их производят за границей, рассказал URA.RU председатель ассоциации по развитию и поддержке предприятий легкой промышленности и бытовых услуг «Навигация» и директор магазинов «Патриот» Айдар Мухаматнуров.

«На тактические перчатки еще 3-4 месяца будет спрос, потому что в России их не производят — везут из Китая. Дефицит военной экипировки в специализированных магазинах, который наблюдался после начала частичной мобилизации, погашен. Министерство обороны РФ постаралось, предоставив военным всю основную экипировку», — рассказал Мухаматнуров.

Сейчас свердловчане докупают ту экипировку, которая не положена в обязательном порядке — разгрузочные жилеты, подсумки. Особой популярностью пользуются маскировочные халаты и накидки, плащи и сапоги. Покупают как родственники военных, так и сами военные, которые только собираются на передовую или приехали на побывку. Также закупаются организации, специализирующиеся на отправке гуманитарных товаров в зону боевых действий.

В целом, отмечает Мухаматнуров, спрос на военную экипировку постепенно падает, вместе с ним снижаются и цены. «Не до прежнего уровня (до начала мобилизации, — прим. URA.RU, — прим. ред.), но все равно снижаются. Через месяц-полтора со спальниками будет перепроизводство, однозначно. Их везут из Китая по 1900 рублей, при этом у нас в производстве себестоимость спальника получается 1800 рублей. Дело в качестве — российские спальники лучше», — добавляет собеседник.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.