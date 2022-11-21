После проверки Ростехнадзора, Нижний Тагил (Свердловская область) получил паспорт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в «Вконтакте».
«Нижний Тагил после комплексной проверки Ростехнадзора получил паспорт готовности к отопительному сезону. Все ресурсоснабжающие организации заключили договоры на поставку газа, твердого топлива, полностью сформирован аварийный резерв материалов и оборудования, на всех объектах жизнеобеспечения имеются резервные источники питания», — поделился Пинаев.
Также глава отметил, что в рамках подготовки было отремонтировано около тринадцати километров сетей теплоснабжения, шесть километров сетей холодного водоснабжения, три километра сетей водоотведения и одиннадцать километров систем электроснабжения. Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 12 сентября.
Ранее URA.RU сообщало о документе от Минэнерго, который подтверждает готовность энергетиков к отопительному сезону. Паспорт готовности к зимнему сезону обязана получить каждая электросетевая компания.
Паспорт готовности к отопительному сезону.
Страница Владислава Пинаева «Вконтакте»
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После проверки Ростехнадзора, Нижний Тагил (Свердловская область) получил паспорт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в «Вконтакте». «Нижний Тагил после комплексной проверки Ростехнадзора получил паспорт готовности к отопительному сезону. Все ресурсоснабжающие организации заключили договоры на поставку газа, твердого топлива, полностью сформирован аварийный резерв материалов и оборудования, на всех объектах жизнеобеспечения имеются резервные источники питания», — поделился Пинаев. Также глава отметил, что в рамках подготовки было отремонтировано около тринадцати километров сетей теплоснабжения, шесть километров сетей холодного водоснабжения, три километра сетей водоотведения и одиннадцать километров систем электроснабжения. Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 12 сентября. Ранее URA.RU сообщало о документе от Минэнерго, который подтверждает готовность энергетиков к отопительному сезону. Паспорт готовности к зимнему сезону обязана получить каждая электросетевая компания.