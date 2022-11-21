Глава Нижнего Тагила сообщил о готовности города к зимнему сезону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После проверки Ростехнадзора, Нижний Тагил (Свердловская область) получил паспорт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев на своей странице в «Вконтакте».

«Нижний Тагил после комплексной проверки Ростехнадзора получил паспорт готовности к отопительному сезону. Все ресурсоснабжающие организации заключили договоры на поставку газа, твердого топлива, полностью сформирован аварийный резерв материалов и оборудования, на всех объектах жизнеобеспечения имеются резервные источники питания», — поделился Пинаев.

Также глава отметил, что в рамках подготовки было отремонтировано около тринадцати километров сетей теплоснабжения, шесть километров сетей холодного водоснабжения, три километра сетей водоотведения и одиннадцать километров систем электроснабжения. Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал 12 сентября.

Ранее URA.RU сообщало о документе от Минэнерго, который подтверждает готовность энергетиков к отопительному сезону. Паспорт готовности к зимнему сезону обязана получить каждая электросетевая компания.