Спасатели назвали топ свердловских водоемов, где чаще всего гибнут рыбаки зимой

В Свердловской области нашли четыре опасных водоема, где гибнут рыбаки зимой

22 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Самые опасные водоемы в Свердловской области — технические, куда сбрасывают теплую воду Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Чаще всего происшествия на льду фиксируют на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах (Свердловская область). Это связано с тем, что туда сбрасывают теплую воду с предприятий, соответственно, лед на протяжении всей зимы там некрепкий. Об этом URA.RU сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков. «Даже когда на большинстве водоемах устанавливается безопасная толщина льда, на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах сохраняется опасная обстановка. Это технические водоемы, куда промышленные предприятия сбрасывают теплую воду. Происходит подмывание льда, и отрыв льда от берега. Происшествия на этих водоемах прогнозируются в течение всего зимнего периода», — рассказал Казаков. При этом свердловчане продолжают рыбачить на опасных водоемах. Еще одна категория людей, кто часто проваливается под лед — дети. В этом сезоне спасатели уже фиксировали одно происшествие с участием несовершеннолетних — в Ревде два мальчика провалились под лед, им на помощь пришли взрослые, и тоже провалились. Приехавшие оперативно спасатели помогли пострадавшим выбраться. Ранее спасатели обратились к родителям и призвали их лучше следить за детьми.

Чаще всего происшествия на льду фиксируют на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах (Свердловская область). Это связано с тем, что туда сбрасывают теплую воду с предприятий, соответственно, лед на протяжении всей зимы там некрепкий. Об этом URA.RU сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков. «Даже когда на большинстве водоемах устанавливается безопасная толщина льда, на Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском и Верхнетагильском водохранилищах сохраняется опасная обстановка. Это технические водоемы, куда промышленные предприятия сбрасывают теплую воду. Происходит подмывание льда, и отрыв льда от берега. Происшествия на этих водоемах прогнозируются в течение всего зимнего периода», — рассказал Казаков. При этом свердловчане продолжают рыбачить на опасных водоемах. Еще одна категория людей, кто часто проваливается под лед — дети. В этом сезоне спасатели уже фиксировали одно происшествие с участием несовершеннолетних — в Ревде два мальчика провалились под лед, им на помощь пришли взрослые, и тоже провалились. Приехавшие оперативно спасатели помогли пострадавшим выбраться. Ранее спасатели обратились к родителям и призвали их лучше следить за детьми.