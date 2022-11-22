В ХМАО дельцы научились обналичивать деньги с «Пушкинской карты»

23 ноября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Покупая экскурсию «Пушкинской картой» на банковскую карту обещают вернуть 2 тысячи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО жителям предлагают обналичить деньги с «Пушкинской карты», которую можно потратить только на покупку билетов в театры и музеи. Неизвестные предлагают взамен пяти тысяч на «Пушкинской карте» перевести 2 тысячи рублей на банковскую карту. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Сергей Носков. «Я сначала увидел данное объявление в социальных сетях. А потом мне в telegram пришло сообщение с аналогичным предложением. Предлагают купить обзорную экскурсию по городу за пять тысяч с „Пушкинской карты“. А взамен мне на банковскую карту переведут 2 тысячи. Ну, конечно, экскурсии никакой не будет. Простой обмен», — сообщил Носков. В департаменте культуры ХМАО журналисту URA.RU заявили, что данная махинация — нарушение закона. В ХМАО реализовать данную схему практически невозможно. «Я слышал, что в других регионах были такие случаи. Но у нас в округе ни одного факта такого не было. У нас этот механизм не работает. У нас идет специальная модерация мероприятий, где может использоваться данная карта. И это только государственные учреждения. А из частников — только кинотеатры. Но в кинотеатрах мы четко понимаем, какие суммы, и там вопросов не возникает», — сообщил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. В полиции округа журналисту URA.RU сообщили, что в ХМАО не зафиксировано ни одного подобного случая. А подобные предложения являются мошенничеством, и реагировать на них жителям не стоит для сохранения своих денег. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники продают путевки в закрытый санаторий «Сургутнефтегаза». В интернете продают путевки в неработающий санаторий «Кедровый лог». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО жителям предлагают обналичить деньги с «Пушкинской карты», которую можно потратить только на покупку билетов в театры и музеи. Неизвестные предлагают взамен пяти тысяч на «Пушкинской карте» перевести 2 тысячи рублей на банковскую карту. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Сергей Носков. «Я сначала увидел данное объявление в социальных сетях. А потом мне в telegram пришло сообщение с аналогичным предложением. Предлагают купить обзорную экскурсию по городу за пять тысяч с „Пушкинской карты“. А взамен мне на банковскую карту переведут 2 тысячи. Ну, конечно, экскурсии никакой не будет. Простой обмен», — сообщил Носков. В департаменте культуры ХМАО журналисту URA.RU заявили, что данная махинация — нарушение закона. В ХМАО реализовать данную схему практически невозможно. «Я слышал, что в других регионах были такие случаи. Но у нас в округе ни одного факта такого не было. У нас этот механизм не работает. У нас идет специальная модерация мероприятий, где может использоваться данная карта. И это только государственные учреждения. А из частников — только кинотеатры. Но в кинотеатрах мы четко понимаем, какие суммы, и там вопросов не возникает», — сообщил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. В полиции округа журналисту URA.RU сообщили, что в ХМАО не зафиксировано ни одного подобного случая. А подобные предложения являются мошенничеством, и реагировать на них жителям не стоит для сохранения своих денег. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники продают путевки в закрытый санаторий «Сургутнефтегаза». В интернете продают путевки в неработающий санаторий «Кедровый лог».