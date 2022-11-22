Нажившийся на стрельбе в вузе пермяк потратил деньги на iPhone

23 ноября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Александр Калинин советуется с адвокатом во время суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Бывший студент Пермского университета Александр Калинин, обманом получивший деньги после стрельбы в вузе, потратил их на iPhone и одежду, а часть выплаченной компенсации хотел оплатить учебу. В суде сегодня зачитали показания родителей обвиняемого в мошенничестве пермяка, передает корреспондент URA.RU. «Сын сказал, что ему выплатили 400 тысяч рублей. Часть денег мы решили положить на вклад под проценты, чтобы впоследствии потратить их на оплату учебы. Часть денег он оставил себе, в частности купил себе iPhone», — говорится в показаниях отца Калинина. Мать бывшего студента отметила в показаниях, что часть денег была потрачена на одежду. Придя домой в день нападения на университет, Калинин сказал, что получил травму ноги при прыжке из окна второго этажа. До того, как их стали вызывать в правоохранительные органы, родители были уверены, что их сын действительно получил травму. Во время дачи показаний оба супруга отмечали, что готовы возместить причиненный государству ущерб. Ранее стало известно, что часть денег Калинин уже вернул. Он признался, что на самом деле в момент нападения не находился на территории ПГНИУ. Стрельбу в Пермском классическом университете устроил 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров. В результате нападения шесть человек погибли, многие пострадали. Вуз и государство выплатили потерпевшим различные компенсации.

Бывший студент Пермского университета Александр Калинин, обманом получивший деньги после стрельбы в вузе, потратил их на iPhone и одежду, а часть выплаченной компенсации хотел оплатить учебу. В суде сегодня зачитали показания родителей обвиняемого в мошенничестве пермяка, передает корреспондент URA.RU. «Сын сказал, что ему выплатили 400 тысяч рублей. Часть денег мы решили положить на вклад под проценты, чтобы впоследствии потратить их на оплату учебы. Часть денег он оставил себе, в частности купил себе iPhone», — говорится в показаниях отца Калинина. Мать бывшего студента отметила в показаниях, что часть денег была потрачена на одежду. Придя домой в день нападения на университет, Калинин сказал, что получил травму ноги при прыжке из окна второго этажа. До того, как их стали вызывать в правоохранительные органы, родители были уверены, что их сын действительно получил травму. Во время дачи показаний оба супруга отмечали, что готовы возместить причиненный государству ущерб. Ранее стало известно, что часть денег Калинин уже вернул. Он признался, что на самом деле в момент нападения не находился на территории ПГНИУ. Стрельбу в Пермском классическом университете устроил 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров. В результате нападения шесть человек погибли, многие пострадали. Вуз и государство выплатили потерпевшим различные компенсации.