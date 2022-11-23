Пермьстат: пермяки стали меньше есть

24 ноября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Доставщики еды продолжают активно работать, не глядя на статистику Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края стали употреблять меньше основных продуктов питания, зафиксировал Пермьстат. Об этом глава ведомства Владимир Белянин сообщил депутатам на пленарном заседании законодательного собрания. Трансляция заседания велась на сайте парламента. «Жители Пермского края стали меньше потреблять картофеля и растительного масла на 17%, рыбы и морепродуктов на 13%, хлеба на 11%, фруктов на 9%, сахара и кондитерских изделий на 8%, молока на 3%. Выросло только потребление мяса на 2%», — доложил Белянин. Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре сильнее всего в Прикамье подорожали куриные яйца и рыба лососевых пород. Выросла цена и на ряд медикаментов.

Жители Пермского края стали употреблять меньше основных продуктов питания, зафиксировал Пермьстат. Об этом глава ведомства Владимир Белянин сообщил депутатам на пленарном заседании законодательного собрания. Трансляция заседания велась на сайте парламента. «Жители Пермского края стали меньше потреблять картофеля и растительного масла на 17%, рыбы и морепродуктов на 13%, хлеба на 11%, фруктов на 9%, сахара и кондитерских изделий на 8%, молока на 3%. Выросло только потребление мяса на 2%», — доложил Белянин. Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре сильнее всего в Прикамье подорожали куриные яйца и рыба лососевых пород. Выросла цена и на ряд медикаментов.