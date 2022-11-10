В Перми подорожали яйца, лосось и икра

Рыба лососевых пород подорожала на 8,9% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Аналитики Пермьстата подвели итоги динамики цен на продукты в Пермском крае в октябре. Выяснилось, что сильнее всего подорожали куриный яйца и рыба лососевых пород. Данные исследования Пермьстат выложил на своем сайте.

«Наиболее заметный прирост цен зафиксирован на яйца куриные. Он составил 9,1%. Также сильно подорожала рыба охлажденная и мороженная лососевых пород — на 8,9% и икра лососевых рыб — на 7,9%», — указано в статистике.

Выросли цены за октябрь на соленые и копченые рыбные деликатесы — на 5,3%, мед — на 3,9%, куриные кулинарные изделия — на 3,8%. Тем временем в октябре существенно подешевел сахар — на 5,6%, рыба соленая, маринованная, копченая — на 4,1%, консервы овощные — на 3,8%, крупа гречневая — на 3,6%.

Из овощей и фруктов в октябре подорожали свежие огурцы и помидоры — на 29-32%. А подешевели сильнее всего яблоки — на 12,6% и лимоны — на 10,2%. Остальные фрукты и цитрусовые также снизились в цене, кроме бананов и апельсинов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подорожал йод. Рост цены за девять месяцев составил 56,9%.