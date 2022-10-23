В Пермском крае резко подорожал йод

Рост цены за девять месяцев составил 56,9% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Йод стал самым подорожавшим медикаментом с начала года в Приволжском федеральном округе, куда входит и Пермский край. Рост цены за девять месяцев составил 56,9%. Такие данные представили в Пермьстате.

«В январе—сентябре 2022 года в среднем по Приволжскому федеральному округу сильнее всего подорожал йод — на 56,9%. Также выросли в цене анальгин отечественный, корвалол, активированный уголь, троксерутин и мирамистин — от 20,2% до 29,7%», — указано в статистике.

При этом цены на йод в пермским аптеках разнятся. Медикамент от разных производителей можно купить и за 26 рублей, и за 70 рублей. Некоторые лекарства наоборот подешевели. К примеру, эналаприл снизился в цене на 9,7%. Также, подешевел цефтриаксон, витамин Д3, азитромицин, супрастин и смекта — от 0,8% до 5,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что в аптеках Перми закончился важный детский препарат для урологии. Речь — о дриптане.