Свердловские силовики ищут убийцу ветерана чеченских войн, труп которого нашли в подвале

По официальным документам охранник не значится подозреваемым в убийстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики из Березовского (Свердловская область) подозревают охранника одного из магазинов в убийстве ветерана двух чеченских войн, которого нашли в подвале с пробитой головой. При этом мужчина, от которого добиваются признания в убийстве, проходит по делу лишь как свидетель, а по документам версией смерти считается суицид, рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом расследования.

«Несмотря на то, что главной версией смерти ветерана считают самоубийство, подозрения следователей пали на охранника, который в ноябре пустил мужчину в подвал переночевать. Тело пролежало в подвале всю ночь, пока охранник ездил домой, однако бравых работников это не остановило», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, силовики, расследующие дело, пытаются добиться от мужчины признания в убийстве, хотя в официальных документах он не значится подозреваемым. Охранник несколько раз приходил на опрос как свидетель, но его несколько раз призывали рассказать правду о том, что случилось.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области URA.RU косвенно подтвердили, что, по официальной информации, криминала в истории нет. «Сведения о возможной причастности к произошедшему какого-либо лица не имеют под собой оснований», — рассказали в пресс-службе.

Информация об обнаружении в одном из подвалов Березовского трупа ветерана, который пришел в магазин переночевать, появилась 17 ноября. К тому времени тело окоченело. На место выехали силовики и нашли рядом с телом охранника, который и обнаружил знакомого мертвым.