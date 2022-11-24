Бывшего налогового инспектора в Перми осудили за покушение на сбыт информации

Бывшему инспектору назначили штраф 130 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего налогового инспектора. Пермяка признали виновным в сборе сведений, составляющих налоговую тайну, совершенном в корыстных целях. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, весной 2022 года обвиняемый, являясь в прошлом налоговым инспектором совместно с со своим знакомым организовали сбор сведений, составляющих налоговую тайну. Используя навыки работы с автоматизированной информационной базой, он осуществлял выгрузку данных о налогоплательщиках, а его знакомый планировал сбывать полученные сведения различным лицам», — указано в пресс-релизе.

Планы подельников пресекли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. При обыске дома у бывшего налоговика были обнаружены подготовленные к продаже документы. Суд приговорил экс-инспектора к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Соучастнику ранее суд назначил штраф — 110 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будут судить сотрудницу салона сотовой связи за разглашение персональных данных популярных артистов и блогеров. Ей может грозить до четырех лет тюрьмы.