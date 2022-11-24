Главный храм ЦВО под Екатеринбургом строят с опережением графика. Фото

25 ноября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Строители хотят сделать фундамент храма уже в ближайшие месяцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительство храма Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии на официальном сайте. «Строительство воинского храма Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха „Патриот“ в Верхней Пышме идет с опережением графика. С начала октября началось возведение фундамента и цокольного этажа. В ближайшие месяцы фундаментные работы будут завершены», — рассказали в епархии. Первый камень храма заложили в августе. В сентябре в парке «Патриот» закончили подготовительные проектные и изыскательные работы и завезли на площадку фундаментные блоки, арматуру. Затем строители выкопали котлован, заармировали и залили бетоном фундаментную плиту, начали монтаж несущих конструкций. Храм Центрального военного округа станет местом памяти и молитвы о воинах, отдавших жизнь за свободу и независимость России. Здесь будут чтить духовные традиции Российской Армии: проводиться воинские ритуалы, праздновать память святых воинов — покровителей видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Строительство храма Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии на официальном сайте. «Строительство воинского храма Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха „Патриот“ в Верхней Пышме идет с опережением графика. С начала октября началось возведение фундамента и цокольного этажа. В ближайшие месяцы фундаментные работы будут завершены», — рассказали в епархии. Первый камень храма заложили в августе. В сентябре в парке «Патриот» закончили подготовительные проектные и изыскательные работы и завезли на площадку фундаментные блоки, арматуру. Затем строители выкопали котлован, заармировали и залили бетоном фундаментную плиту, начали монтаж несущих конструкций. Храм Центрального военного округа станет местом памяти и молитвы о воинах, отдавших жизнь за свободу и независимость России. Здесь будут чтить духовные традиции Российской Армии: проводиться воинские ритуалы, праздновать память святых воинов — покровителей видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации.