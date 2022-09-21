Пермская «Дуняша» покидает Парк Горького

Пермский робот «Дуняша», которая работает в кафе Парка Горького мороженщицей, переедет из Парка Горького. Об этом она рассказала на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».
«Со среды я ухожу в небольшой отпуск, где я восстановлю свои силы, придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд. После отпуска я временно перееду на новое местечко, о котором тоже обязательно все вам расскажу», — написала в посте «Дуняша».
После этих новостей «Дуняша» предложила пермякам угадать, куда же она переезжает. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху. Однако сама мороженщица это опровергла: «Это отличная идея. Но я выбрала местечко в городе, чтобы далеко не уезжать от вас». Редакция URA.RU пыталась выяснить, где расположится робот, но «Дуняша» проигнорировала вопросы.
Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Ранее URA.RU сообщало, что «Дуняша» в июне замкнула топ-5 персон, которых чаще всех упоминали СМИ.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»