Пермская «Дуняша» покидает Парк Горького

Пермский робот-мороженщица «Дуняша» переедет из Парка Горького на новое место
© Служба новостей «URA.RU»
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Кибер кафе Дуняша. Пермь, роботы, кибер кафе дуняша, робот Дуняша, robobot
Когда робот вернется и, главное, куда — неизвестно Фото:

Пермский робот «Дуняша», которая работает в кафе Парка Горького мороженщицей, переедет из Парка Горького. Об этом она рассказала на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».

«Со среды я ухожу в небольшой отпуск, где я восстановлю свои силы, придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд. После отпуска я временно перееду на новое местечко, о котором тоже обязательно все вам расскажу», — написала в посте «Дуняша».

После этих новостей «Дуняша» предложила пермякам угадать, куда же она переезжает. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху. Однако сама мороженщица это опровергла: «Это отличная идея. Но я выбрала местечко в городе, чтобы далеко не уезжать от вас». Редакция URA.RU пыталась выяснить, где расположится робот, но «Дуняша» проигнорировала вопросы.

Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Ранее URA.RU сообщало, что «Дуняша» в июне замкнула топ-5 персон, которых чаще всех упоминали СМИ.

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Пермский робот «Дуняша», которая работает в кафе Парка Горького мороженщицей, переедет из Парка Горького. Об этом она рассказала на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». «Со среды я ухожу в небольшой отпуск, где я восстановлю свои силы, придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд. После отпуска я временно перееду на новое местечко, о котором тоже обязательно все вам расскажу», — написала в посте «Дуняша». После этих новостей «Дуняша» предложила пермякам угадать, куда же она переезжает. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху. Однако сама мороженщица это опровергла: «Это отличная идея. Но я выбрала местечко в городе, чтобы далеко не уезжать от вас». Редакция URA.RU пыталась выяснить, где расположится робот, но «Дуняша» проигнорировала вопросы. Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Ранее URA.RU сообщало, что «Дуняша» в июне замкнула топ-5 персон, которых чаще всех упоминали СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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