Пермская «Дуняша» покидает Парк Горького

Пермский робот-мороженщица «Дуняша» переедет из Парка Горького на новое место

21 сентября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Когда робот вернется и, главное, куда — неизвестно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский робот «Дуняша», которая работает в кафе Парка Горького мороженщицей, переедет из Парка Горького. Об этом она рассказала на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». «Со среды я ухожу в небольшой отпуск, где я восстановлю свои силы, придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд. После отпуска я временно перееду на новое местечко, о котором тоже обязательно все вам расскажу», — написала в посте «Дуняша». После этих новостей «Дуняша» предложила пермякам угадать, куда же она переезжает. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху. Однако сама мороженщица это опровергла: «Это отличная идея. Но я выбрала местечко в городе, чтобы далеко не уезжать от вас». Редакция URA.RU пыталась выяснить, где расположится робот, но «Дуняша» проигнорировала вопросы. Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Ранее URA.RU сообщало, что «Дуняша» в июне замкнула топ-5 персон, которых чаще всех упоминали СМИ.

Пермский робот «Дуняша», которая работает в кафе Парка Горького мороженщицей, переедет из Парка Горького. Об этом она рассказала на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». «Со среды я ухожу в небольшой отпуск, где я восстановлю свои силы, придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд. После отпуска я временно перееду на новое местечко, о котором тоже обязательно все вам расскажу», — написала в посте «Дуняша». После этих новостей «Дуняша» предложила пермякам угадать, куда же она переезжает. В комментариях предположили, что, возможно, робот переедет в Губаху. Однако сама мороженщица это опровергла: «Это отличная идея. Но я выбрала местечко в городе, чтобы далеко не уезжать от вас». Редакция URA.RU пыталась выяснить, где расположится робот, но «Дуняша» проигнорировала вопросы. Робота «Дуняшу» создали пермские IT-специалисты специально для работы нового автоматизированного кафе. Оно открылось в мае в пермском парке Горького. Ранее URA.RU сообщало, что «Дуняша» в июне замкнула топ-5 персон, которых чаще всех упоминали СМИ.