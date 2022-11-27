Губернатор ХМАО высказалась об ответственности России перед всем миром

28 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО предложила Северному форуму заняться климатическими вопросами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, докладывая в Якутске о стратегии и приоритетах Северного форума под будущим председательством Югры, упомянула о большой ответственности России перед всем миром. Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора Югры в соцсети «ВКонтакте». «Арктика — это 40 миллионов квадратных километров, почти треть из них — это Россия. На этом простом основании я полагаю, что все, что связано с климатической повесткой, это очень важно. И в очередной раз Российская Федерация в большой ответственности перед всем миром. Правительство автономного округа (Югры — прим. URA.RU) совместно с научным сообществом и бизнесом реализует проект по созданию международного центра по оценке и верификации углеродных единиц и региональной системы мониторинга за потоками парниковых газов», — сказала Комарова. Губернатор Югры под эгидой Северного форума предложила усилить сотрудничество регионов в области климатических исследований. «Научно-исследовательская база, инфраструктура экологических наблюдений в регионе создана. Она уже используется. Это международный полевой стационар в Мухрино (ХМАО — прим. URA.RU). Получаем результаты исследований и эти результаты исследований ученых признаются мировым сообществом, поскольку они участвовали в создании этой системы. Как минимум, поэтому», — дополнила Комарова. Также губернатор предложила площадку для реализации совместных экологических проектов — югорскую международную экологическую акцию «Спаси и сохрани». Ранее URA.RU сообщило, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, докладывая в Якутске о стратегии и приоритетах Северного форума под будущим председательством Югры, упомянула о большой ответственности России перед всем миром. Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора Югры в соцсети «ВКонтакте». «Арктика — это 40 миллионов квадратных километров, почти треть из них — это Россия. На этом простом основании я полагаю, что все, что связано с климатической повесткой, это очень важно. И в очередной раз Российская Федерация в большой ответственности перед всем миром. Правительство автономного округа (Югры — прим. URA.RU) совместно с научным сообществом и бизнесом реализует проект по созданию международного центра по оценке и верификации углеродных единиц и региональной системы мониторинга за потоками парниковых газов», — сказала Комарова. Губернатор Югры под эгидой Северного форума предложила усилить сотрудничество регионов в области климатических исследований. «Научно-исследовательская база, инфраструктура экологических наблюдений в регионе создана. Она уже используется. Это международный полевой стационар в Мухрино (ХМАО — прим. URA.RU). Получаем результаты исследований и эти результаты исследований ученых признаются мировым сообществом, поскольку они участвовали в создании этой системы. Как минимум, поэтому», — дополнила Комарова. Также губернатор предложила площадку для реализации совместных экологических проектов — югорскую международную экологическую акцию «Спаси и сохрани». Ранее URA.RU сообщило, что глобальное потепление в ХМАО превышает средние значения на планете. Об этом на представлении победителей премии «Глобальная энергия 2022» в Ханты-Мансийске сообщил нобелевский лауреат по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.