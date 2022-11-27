27 ноября 2022

Администрация Перми закидала колодец досками и сочла его безопасным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., канализационный люк, зима, колодец
Колодец находится в центральной части микрорайона (архивное фото) Фото:

Жители микрорайона Новобродовский города Перми обратились на портал «Управляем вместе» с просьбой закрыть колодец, который расположен рядом с жилыми домами, местным стадионом и остановкой. Соответствующее обращение от Софии С. появилось на портале.

«Хочу обратить ваше внимание на открытый люк/колодец, который с целью безопасности завален досками, напротив остановки „Стадион“. Начался учебный год и мимо люка ежедневно проходят дети на остановку, рядом стадион, детская площадка, магазин, мамы с колясками. Прошу Вас в кротчайшие сроки устранить данную проблему, чтобы не повторилась недавняя трагедия с 6-летней девочкой в Пермском крае», — сказано в обращении.

Администрация Свердловского района ответила: «Сейчас ведется работа по установлению балансодержателя коммуникаций, на которых расположен указанный смотровой колодец. После установления балансодержателя, в его адрес будет направлено требование о приведении колодца в нормативное состояние». При этом, и. о. первого заместителя главы администрации Свердловского района Перми Игорь Давлетшин добавил, что «в настоящее время безопасность обеспечена». При этом, к ответу приложено фото, на котором люк просто закидан досками. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города, с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Верхнечусовские Городки в колодце с водой было обнаружено тело пропавшей шестилетней девочки. После чего жители Пермского края стали беспокоиться из-за открытых канализационных колодцев. В соцсетях они публиковали фотографии, предупреждая земляков об опасности.

Колодец прикрыт досками
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Жители микрорайона Новобродовский города Перми обратились на портал «Управляем вместе» с просьбой закрыть колодец, который расположен рядом с жилыми домами, местным стадионом и остановкой. Соответствующее обращение от Софии С. появилось на портале. «Хочу обратить ваше внимание на открытый люк/колодец, который с целью безопасности завален досками, напротив остановки „Стадион“. Начался учебный год и мимо люка ежедневно проходят дети на остановку, рядом стадион, детская площадка, магазин, мамы с колясками. Прошу Вас в кротчайшие сроки устранить данную проблему, чтобы не повторилась недавняя трагедия с 6-летней девочкой в Пермском крае», — сказано в обращении. Администрация Свердловского района ответила: «Сейчас ведется работа по установлению балансодержателя коммуникаций, на которых расположен указанный смотровой колодец. После установления балансодержателя, в его адрес будет направлено требование о приведении колодца в нормативное состояние». При этом, и. о. первого заместителя главы администрации Свердловского района Перми Игорь Давлетшин добавил, что «в настоящее время безопасность обеспечена». При этом, к ответу приложено фото, на котором люк просто закидан досками. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города, с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Верхнечусовские Городки в колодце с водой было обнаружено тело пропавшей шестилетней девочки. После чего жители Пермского края стали беспокоиться из-за открытых канализационных колодцев. В соцсетях они публиковали фотографии, предупреждая земляков об опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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