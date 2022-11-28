Эрдоган пообещал работать над урегулированием конфликта на Украине

Президент Турции намерен вести переговоры с РФ и Украиной до тех пор, пока конфликт не будет решен

28 ноября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Эрдоган считает своим долгом участвовать в разрешении российско-украинского конфликта Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Турции намерены сделать все возможное, чтобы конфликт между Россией и Украиной был завершен как можно быстрее. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «На прошлой неделе мы сделали серию телефонных звонков […]. Наша цель — поддерживать эти контакты (с Россией и Украиной, — прим. URA.RU) до всеобъемлющего соглашения о прекращении огня […], дабы окончательно положить конец российско-украинскому [конфликту]», — сказал Эрдоган. Трансляцию вел турецкий телеканал TRT . Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что конфликт между властями РФ и Украины должен завершиться за столом переговоров, «а не путем успехов на поле боя». По его мнению, если мир будет делать ставку на военную составляющую конфликта, то столкновение будет длиться еще очень долго.

Власти Турции намерены сделать все возможное, чтобы конфликт между Россией и Украиной был завершен как можно быстрее. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «На прошлой неделе мы сделали серию телефонных звонков […]. Наша цель — поддерживать эти контакты (с Россией и Украиной, — прим. URA.RU) до всеобъемлющего соглашения о прекращении огня […], дабы окончательно положить конец российско-украинскому [конфликту]», — сказал Эрдоган. Трансляцию вел турецкий телеканал TRT. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что конфликт между властями РФ и Украины должен завершиться за столом переговоров, «а не путем успехов на поле боя». По его мнению, если мир будет делать ставку на военную составляющую конфликта, то столкновение будет длиться еще очень долго.