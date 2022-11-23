Глава МИД Турции призвал завершить конфликт на Украине за столом переговоров

23 ноября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

В МИД Турции отметили важность переговоров между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между РФ и Украиной завершится за столом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «На наш взгляд, конфликт между РФ и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя», — пояснил министр в ходе конференции на тему внешней политики Турции в Анкаре. Его слова приводит турецкое агентство «Анадолу». Он отметил, что если мир будет делать ставку на военную составляющую конфликта, то столкновение будет длиться еще очень долго. Также глава турецкого ведомства отметил, что Анкара привлекает усилия по прекращению конфликта. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости переговоров между РФ и Украиной. Также он отметил, что российской стороне нужно встретиться и с США. Кроме того, и глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести данные переговоры, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. С начала операции страны предпринимали несколько попыток решить вопрос дипломатическим путем, но переговоры не привели к нужным результатам. В США заявляли, что продолжать оказывать помощь Украине нужно только после того, как Киев согласится на переговоры с РФ, сообщает телеканал 360.

Конфликт между РФ и Украиной завершится за столом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «На наш взгляд, конфликт между РФ и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя», — пояснил министр в ходе конференции на тему внешней политики Турции в Анкаре. Его слова приводит турецкое агентство «Анадолу». Он отметил, что если мир будет делать ставку на военную составляющую конфликта, то столкновение будет длиться еще очень долго. Также глава турецкого ведомства отметил, что Анкара привлекает усилия по прекращению конфликта. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости переговоров между РФ и Украиной. Также он отметил, что российской стороне нужно встретиться и с США. Кроме того, и глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал провести данные переговоры, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. С начала операции страны предпринимали несколько попыток решить вопрос дипломатическим путем, но переговоры не привели к нужным результатам. В США заявляли, что продолжать оказывать помощь Украине нужно только после того, как Киев согласится на переговоры с РФ, сообщает телеканал 360.