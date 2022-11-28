Пермяк-рецидивист получил срок за нападение на судебных приставов

Мужчина получил 2 года условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неоднократно судимый житель города Краснокамск Пермского края не хотел принимать документы от приставов и накинулся на них с кулаками. Информация об этом появилась на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

«Ранее гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения за нанесение побоев. В наказание ему было назначено 100 часов обязательных работ, которые мужчина должен был отбыть в МКУ „Краснокамск благоустройство“. Чтобы вручить нарушителю необходимые документы, к нему выехали судебный пристав-исполнитель и два пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», — сказано на сайте.

Дверь в квартиру открыла мать нарушителя. Однако сам краснокамец начал проявлять враждебность, документы подписывать отказывался, угрожал физической расправой. После чего схватил металлическую решетку с газовой плиты и напал на сотрудницу ведомства. Металл вонзился ей в руку. Пристав, пытавшийся помочь женщине, получил удар в область сердца. Буяна удалось скрутить и передать в руки полиции.

Агрессивный мужчина за нападение был осужден на два года лишения свободы условно. Такой срок был выбран с учетом хронических заболеваний подсудимого.

Ранее URA.RU рассказывало, что приставы разыскали жителя Пермского края, имеющего задолженность по уголовному штрафу, в красноярском диспансере, где он проходил лечение от туберкулеза. Ранее неоднократно судимый 58-летний мужчина отбывал срок в колонии.