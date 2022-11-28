Екатеринбургского депутата-критика СВО наказали за сокрытие доходов

29 ноября 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Алексей Холодарев считает решение политическим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения рекомендовала снять депутата гордумы Алексея Холодарева с постов зампредседателя комиссии по бюджету и зампредседателя комиссии по экономическому развитию. Причина — нарушения в декларациях о доходах, выявленные областным департаментом противодействия коррупции. Ожидается, что окончательно решение о наказании утвердят на заседании думы 6 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Комиссия рекомендовала лишить меня постов в двух комиссиях. [Одна из претензий ко мне] 12 тысяч рублей за то, что я лекцию прочитал в финуниверситете в Москве [и не отчитался за них]. Хотя я так и не увидел эти деньги. И у жены что-то в остатках по счетам не сходится сильно. Но в любом случае наши доходы в разы выше этих остатков», — поделился Холодарев. Он является владельцем IT-компании «Рассвет». Новость по теме Прокурор Екатеринбурга остановила атаку на депутата-критика СВО Ранее Холодарева дважды штрафовали суды по статье о дискредитации армии РФ (в начале спецоперации на Украине политик регулярно выступал против кампании в соцсетях). Власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам (от «Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию. По словам источника URA.RU в думе, решение о наказании Холодарева не является политическим. «У его коллег менее существенные нарушения», — отметил собеседник. Впрочем, сам Холодарев в разговоре с журналистами указал на предвзятость. «Объем нарушений с моей стороны существенно ниже, чем у некоторых коллег», — заявил он. Помимо Холодарева, комиссия гордумы рассматривала дела депутатов Константина Киселева (не указал «нулевые» банковские счета и гонорары за учебник, которые Киселев, по его словам, «не видел»), Анастасии Немец и Антона Гусева. Они отделались предупреждениями. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения рекомендовала снять депутата гордумы Алексея Холодарева с постов зампредседателя комиссии по бюджету и зампредседателя комиссии по экономическому развитию. Причина — нарушения в декларациях о доходах, выявленные областным департаментом противодействия коррупции. Ожидается, что окончательно решение о наказании утвердят на заседании думы 6 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Комиссия рекомендовала лишить меня постов в двух комиссиях. [Одна из претензий ко мне] 12 тысяч рублей за то, что я лекцию прочитал в финуниверситете в Москве [и не отчитался за них]. Хотя я так и не увидел эти деньги. И у жены что-то в остатках по счетам не сходится сильно. Но в любом случае наши доходы в разы выше этих остатков», — поделился Холодарев. Он является владельцем IT-компании «Рассвет». Ранее Холодарева дважды штрафовали суды по статье о дискредитации армии РФ (в начале спецоперации на Украине политик регулярно выступал против кампании в соцсетях). Власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам (от «Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию. По словам источника URA.RU в думе, решение о наказании Холодарева не является политическим. «У его коллег менее существенные нарушения», — отметил собеседник. Впрочем, сам Холодарев в разговоре с журналистами указал на предвзятость. «Объем нарушений с моей стороны существенно ниже, чем у некоторых коллег», — заявил он. Помимо Холодарева, комиссия гордумы рассматривала дела депутатов Константина Киселева (не указал «нулевые» банковские счета и гонорары за учебник, которые Киселев, по его словам, «не видел»), Анастасии Немец и Антона Гусева. Они отделались предупреждениями. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата.