Прокурор Екатеринбурга остановила атаку на депутата-критика СВО

Светлана Кузнецова дала понять, что прокуратура не готова ввязываться в скандал с депутатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, публично критикующего специальную военную операцию (СВО) России на Украине, не будут лишать мандата, несмотря на нарушения в его декларации, выявленные региональным департаментом противодействия коррупции. На такое решение, по данным URA.RU, повлияла прокурор города Светлана Кузнецова.

Какие именно нарушения борцы с коррупцией выявили в финансовых отчетах Холодарева (и нескольких его коллег), неизвестно. Но источник агентства в муниципальной власти говорит, что они несущественные. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в гордуме (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата.

«Руководство думы уже обсуждало с Кузнецовой, можно ли дисквалифицировать Холодарева. Она рекомендовала этого не делать. По ее словам, Алексей сможет оспорить такое решение в первой же инстанции. И с Кузнецовой согласились», — поделился источник, близкий к представительному органу.

Спикер думы Игорь Володин заявил корреспонденту, что эта информация не соответствует действительности. Дозвониться до самого Холодарева к моменту публикации не удалось (его телефон на автоответчике). Представителю прокуратуры отправлен вопрос по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит.

Как писало URA.RU, 24 августа Холодарев освободился из спецприемника, где отбывал административный арест за демонстрацию экстремистских материалов в соцсетях. В июне суды дважды штрафовали политика по статье о дискредитации армии РФ. А власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам (от «Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию.