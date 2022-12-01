ОНФ помогает супруге добровольца из ХМАО добиться выплат

02 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Гражданская жена добровольца из Леушей пытается получить выплаты и оформить карту на мужа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Общероссийский народный фронт» помогает жительнице деревни Леуши (ХМАО) оформить документы и получить выплату за мужа, который ушел добровольцем на спецоперацию. В региональном исполкоме ОНФ корреспонденту URA.RU сообщили, что сложности возникли из-за быстрой отправки на передовую. «Сейчас мы пытаемся помочь жительнице Леушей, которая 5 лет прожила в гражданском браке с молодым человеком. Он записался добровольцем на СВО, но отправка произошла так стремительно, что за несколько часов пара не успела ни пожениться, ни оформить доверенность, а других родственников у молодого человека нет. В сентябре о выплатах добровольцам еще не было известно, статус приравняли к контрактникам позже. Оформить доверенность может, согласно законодательству, командир части, но он сейчас находится не в непосредственной близости», — уточнили в регисполкоме ОНФ. В ОНФ журналисту URA.RU сообщили, что, кроме взаимодействия с окружным военным комиссариатом и властями округа, они планируют связаться с представительством «Народного фронта» в Луганской народной республике. «После получения доверенности можно будет оформить карту, на которую будет зачисляться довольствие и единовременные выплаты», — добавили в регисполкоме. Ранее URA.RU писало о просьбе ОНФ к мэру Нижневартовска вмешаться в судьбу мобилизованных. На горячую линию организации поступило два обращения от жителей города, которые пожаловались на наличие болезней, грозящих инвалидностью. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Общероссийский народный фронт» помогает жительнице деревни Леуши (ХМАО) оформить документы и получить выплату за мужа, который ушел добровольцем на спецоперацию. В региональном исполкоме ОНФ корреспонденту URA.RU сообщили, что сложности возникли из-за быстрой отправки на передовую. «Сейчас мы пытаемся помочь жительнице Леушей, которая 5 лет прожила в гражданском браке с молодым человеком. Он записался добровольцем на СВО, но отправка произошла так стремительно, что за несколько часов пара не успела ни пожениться, ни оформить доверенность, а других родственников у молодого человека нет. В сентябре о выплатах добровольцам еще не было известно, статус приравняли к контрактникам позже. Оформить доверенность может, согласно законодательству, командир части, но он сейчас находится не в непосредственной близости», — уточнили в регисполкоме ОНФ. В ОНФ журналисту URA.RU сообщили, что, кроме взаимодействия с окружным военным комиссариатом и властями округа, они планируют связаться с представительством «Народного фронта» в Луганской народной республике. «После получения доверенности можно будет оформить карту, на которую будет зачисляться довольствие и единовременные выплаты», — добавили в регисполкоме. Ранее URA.RU писало о просьбе ОНФ к мэру Нижневартовска вмешаться в судьбу мобилизованных. На горячую линию организации поступило два обращения от жителей города, которые пожаловались на наличие болезней, грозящих инвалидностью. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.