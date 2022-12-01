В Екатеринбурге покажут одобренный Путиным фильм про бойцов СВО

В столице Урала покажут фильм про солдат на спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российское общество «Знание» покажет в Екатеринбурге документальный фильм «Отважные» про бойцов на спецоперации. Режиссер фильма Олеся Шигина рассказала о своей работе президенту РФ Владимиру Путину, который выразил желание посмотреть документальную картину. Сообщили URA.RU в пресс-службе «Знания».

«В киноленте показан ежедневный героизм и подвиги бойцов, которые служат на передовой. У режиссера фильма — Олеси Шигиной — 21-летний сын добровольно встал на защиту родины, поэтому в картине отразился трепетный материнский взгляд. Среди героев фильма, кроме мужчин — четыре женщины, которые работают в помощь защитникам», — поделились «Знание».

Помимо Екатеринбурга показ состоится в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Сургута и Новосибирска. Премьера фильма пройдет с 4 по 5 декабря.

Ранее Владимир Машков раскрыл свердловчанам, готов ли он снимать фильмы о спецоперации. Артист и режиссер считает, что в будущем в российском кинематографе должны появиться фильмы об СВО.