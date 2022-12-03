03 декабря 2022

Губернатор ХМАО вылетает к месту взрыва в Нижневартовск

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор вылетает к месту взрыва с руководителями департаментов Фото:
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова вылетает к месту взрыва в Нижневартовск. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.

«В ближайшее время губернатор вылетит на место происшествия в Нижневартовск. С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития Тереза Пономарева, группа психологов. Для содействия в установлении причин и ликвидации последствий на место выезжают директор департамента региональной безопасности — заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев», — сказала Шумакова.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова вылетает к месту взрыва в Нижневартовск. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова. «В ближайшее время губернатор вылетит на место происшествия в Нижневартовск. С главой региона для оказания помощи пострадавшим выезжают директор департамента социального развития Тереза Пономарева, группа психологов. Для содействия в установлении причин и ликвидации последствий на место выезжают директор департамента региональной безопасности — заместитель губернатора Александр Тиртока и заместитель губернатора Азат Ислаев», — сказала Шумакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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