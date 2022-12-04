Суд рассмотрит дело пермяка, сбившего на «зебре» семью и сбежавшего в Сочи

Полиция предъявила водителю обвинение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские полицейские завершили расследование уголовного дела против пермяка Никиты Шанина, который летом на «зебре» сбил семью, а после скрылся в Сочи. Мужчине уже предъявили обвинение, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и более, сопряженное с оставлением места его совершения)», — сообщается на сайте пермского главка. Шанину грозит до 15 дет колонии.

Как ранее рассказывало URA.RU, в августе Шанин на арендованной Toyota Corolla сбил на пешеходном переходе семью из трех человек. Мать и дочь в итоге скончались, а отец семейства получил серьезные травмы. Водитель скрылся с места аварии. Позже его задержали в Краснодарском крае. В полиции отмечают, что в Сочи, куда он добрался за несколько дней на попутных машинах, Шанин жил под другим именем.