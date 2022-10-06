Водителя, сбившего семью под Пермью, поймали на границе с Абхазией

Полиция задержала пермяка Никиту Шанина, который был объявлен в розыск из-за ДТП с жертвами

07 октября 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

ДТП произошла на трассе, на нерегулируемом пешеходном переходе Фото: Нина Калинина © URA.RU Полиция задержала водителя, который больше месяца назад сбил семью из трех человек в Соликамске Пермского края и скрылся с места аварии. В смертельном ДТП погибло двое — мать и дочь, отец получил переломы. Подозреваемого Никиту Шанина обнаружили в Краснодарском крае на границе с Абхазией, — сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь», ссылаясь на слова родственников погибших. «Полиция объявила в розыск 28-летний Никиту Шанина и возбудила уголовное дело. По информации источника „КП“, раньше мужчина был сотрудником полиции, но потом уволился. По словам родственников погибших, он был задержан в Краснодарском крае на границе с Абхазией. За ним уже уехали правоохранители, чтобы доставить в Пермский край», — передает издание. В ГУ МВД по Пермскому краю пока не прокомментировали задержание Шанина. Ранее URA.RU рассказывало, что друг разыскиваемого пермяка уверял, якобы он не мог скрыться с места преступления и не бросил бы пострадавших умирать. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!», — отозвался о виновнике ДТП друг.

Полиция задержала водителя, который больше месяца назад сбил семью из трех человек в Соликамске Пермского края и скрылся с места аварии. В смертельном ДТП погибло двое — мать и дочь, отец получил переломы. Подозреваемого Никиту Шанина обнаружили в Краснодарском крае на границе с Абхазией, — сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь», ссылаясь на слова родственников погибших. «Полиция объявила в розыск 28-летний Никиту Шанина и возбудила уголовное дело. По информации источника „КП“, раньше мужчина был сотрудником полиции, но потом уволился. По словам родственников погибших, он был задержан в Краснодарском крае на границе с Абхазией. За ним уже уехали правоохранители, чтобы доставить в Пермский край», — передает издание. В ГУ МВД по Пермскому краю пока не прокомментировали задержание Шанина. Ранее URA.RU рассказывало, что друг разыскиваемого пермяка уверял, якобы он не мог скрыться с места преступления и не бросил бы пострадавших умирать. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!», — отозвался о виновнике ДТП друг.