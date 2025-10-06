В аэропорту Сочи задержали и отменили почти сотню рейсов

Рейсы задерживают в аэропорту Сочи
Рейсы задерживают в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задержано и отменено 87 рейсов. Об этом сообщили telegram-каналы. 

В частности, задержаны 45 прилетающих рейсов, еще один отменен. С вылетающими самолетами ситуация такая же: задержаны 40, отменен один, отмечает telegram-канал Shot. 

В ночь на 6 октября средства ПВО России сбили 62 дрона Украины над Черным морем, пять — над Азовским, и еще 11 — над территорией Краснодарского края. Всего за ночь регионы РФ атаковали свыше 250 беспилотников ВСУ, пишет «Царьград». 

