В аэропорту Сочи задержали и отменили почти сотню рейсов

Рейсы задерживают в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи задержано и отменено 87 рейсов. Об этом сообщили telegram-каналы.
В частности, задержаны 45 прилетающих рейсов, еще один отменен. С вылетающими самолетами ситуация такая же: задержаны 40, отменен один, отмечает telegram-канал Shot.
В ночь на 6 октября средства ПВО России сбили 62 дрона Украины над Черным морем, пять — над Азовским, и еще 11 — над территорией Краснодарского края. Всего за ночь регионы РФ атаковали свыше 250 беспилотников ВСУ, пишет «Царьград».
