РИАН: организатор ОПГ обманывавшей бойцов СВО в Шереметьево не знал о хищениях

Кабочкин заставлял таксистов возмещать ущерб, если узнавал о хищениях, заявил источник
Кабочкин заставлял таксистов возмещать ущерб, если узнавал о хищениях, заявил источник

Предполагаемый организатор ОПГ, которая обманывала возвращавшихся бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, Алексей Кабочкин не участвовал в схеме с хищениями и заставлял таксистов возмещать ущерб. Об этом рассказал неназванный информированный источник.

«Согласно показаниям одного из таксистов, Алексей Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов в том случае, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО», — заявил источник. Его приводит РИА Новости. Также отмечается, что они заставляли таксистов возмещать ущерб.

Помимо этого указано, что Кабочкин владел транспортной компанией. Из-за этого он и собирал с таксистов арендную плату за возможность работать в аэропорту.

В мае 2025 года были арестованы десятки предполагаемых участников преступной группы, которая работала в аэропорту Шереметьево. Алексея Кабочкина обвиняли в управлении группировкой. Отмечается, что группировка состояла из таксистов, «попрошаек», «зазывал» и «спортсменов», которые вымогали деньги у военнослужащих СВО, используя различные схемы обмана и угрозы.

