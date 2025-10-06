В Госдуме рассказали, что ждет российскую экономику в октябре

На октябрь ожидается умеренно позитивный экономический прогноз. Этим поделился депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Прогноз на октябрь выглядит умеренно позитивным», — заявил Говырин. Его слова приводит Life. Депутат также отметил прирост по ВВП на половину процента относительно прошлого года. Также он высказал предположение, что Индекс Мосбиржи удержится в коридоре 2550 — 2855 пунктов.
Помимо этого, Говырин поделился, что валютные курсы будут колебаться, однако на повседневную жизнь они не окажут большого влияния на повседневную жизнь. Он также отметил, что большее значение имеют зарплаты, занятость и цены на внутреннем рынке.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал свое предположение по поводу ключевой ставки на октябрь. По его словам, Центробанк снизит один процентный пункт — с 17% до 16%. Он обосновал это замедленным ростом цен и отсутствия экономических шоков.
