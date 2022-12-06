Аномальные морозы, заставляющие отменять школьные занятия в Челябинской области, сменятся потеплением и снегопадами с 10 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.
«Ночи 8 и 9 декабря в Челябинской области по-прежнему будут холодными. В четверг температура упадет до -38 градусов в низинах. Ночь на пятницу также будет некомфортной — до минус 27 градусов. А вот в субботу, 10 декабря, на фоне снегопада ночью потеплеет до минус 14-24 градусов. Днем и вовсе ожидаются 8-13 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
В столице области погода будет еще мягче. С 8 по 10 декабря днем ожидается всего 10-12 градусов мороза. Самой холодно станет ночь четверга — минус 24-26 градусов. Уже 9 декабря ночью столбик термометра не опустится ниже 17-19 градусов, а в ночь на 10 декабря покажет 15-17 градусов.
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