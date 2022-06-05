Под Челябинском выставили на торги участок с жилыми домами

Аукцион по продаже земли состоится в третьем квартале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском на торги выставили участок с жилыми домами. На территории допускается разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, сообщается на сайте госкорпорации ДОМ РФ.

«Малоэтажные многоквартирные жилые дома, пригодные для постоянного проживания, до 4 этажей, включая мансардный. Допускается осуществление деятельности, связанной с разведением декоративных и плодовых деревьев, овощных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, а также возведение блокированных жилых домов с размещением индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений», — так описывается территория в сообщении.

Общая площадь участка, расположенного вблизи жилых домов, составляет 8 тысяч 744 квадратных метров. Стоимость земли — 9 миллионов 739 тысяч рублей. Торги по продаже объекта назначены на третий квартал 2022 года. Предполагаемая база будет построена на землях, принадлежащих Сосновскому району, граничащему с Челябинском.

Ранее ДОМ РФ выставил на торги участок под новый микрорайон близ жилого массива «Белый Хутор». Площадь будущей застройки — 441 тысяча 16 квадратных метров.