Жителя Читы оштрафовали за сон о Зеленском

12 декабря 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Жителя Читы арестовали на 30 тысяч рублей за пост о Владимире Зеленском Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Иван Лосева на 30 тысяч рублей за пересказ его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Свой рассказ Лосев опубликовал в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России», — сообщили РБК в Центральном районном суде Читы. Агентство «Сибирь. Реалии» (внесен Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов) со ссылкой на информацию из пресс-службы суда сообщает, что сотрудники ФСБ изучили страницу жителя Читы. В октябре материалы были переданы в краевой Центр по противодействию экстремизму, а 7 декабря поступили в суд. Местного жителя оштрафовали за сторис в соцсетях, в которой Лосев пересказал свой сон с участием военнослужащих ВСУ и Зеленского. Лосев пишет, что во сне Зеленский его заметил, выразил уважение и отпустил, перед этим сделав совместное селфи. Ранее жителя Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Он негативно высказался о посте об аресте людей на антиобщественной акции.

Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Иван Лосева на 30 тысяч рублей за пересказ его сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Свой рассказ Лосев опубликовал в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России», — сообщили РБК в Центральном районном суде Читы. Агентство «Сибирь. Реалии» (внесен Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов) со ссылкой на информацию из пресс-службы суда сообщает, что сотрудники ФСБ изучили страницу жителя Читы. В октябре материалы были переданы в краевой Центр по противодействию экстремизму, а 7 декабря поступили в суд. Местного жителя оштрафовали за сторис в соцсетях, в которой Лосев пересказал свой сон с участием военнослужащих ВСУ и Зеленского. Лосев пишет, что во сне Зеленский его заметил, выразил уважение и отпустил, перед этим сделав совместное селфи. Ранее жителя Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте». Он негативно высказался о посте об аресте людей на антиобщественной акции.