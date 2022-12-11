Племянницы главы ММК проиграли процесс детям челябинского экс-губернатора

Апелляционная инстанция отказала родственницам брата Виктора Рашникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочери Сергея Рашникова, покойного брата основного совладельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, проиграли тяжбу детям челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. Женщины требовали отменить продажу Александру Дубровскому пакета акций компании «Профит», которые тот впоследствии подарил сестре Анне Дубровской.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.07.2022 года по делу № А76-36704/2021 оставить без изменения. Апелляционные жалобы Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны, Рашниковой Марии Витальевны, Дубровской Анны Борисовны — без удовлетворения», — говорится в постановлении Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Дубровский-младший в 2018 году купил принадлежавший Сергею Рашникову пакет акций компании «Профит». Затем он передал часть акций сестре Анне, а та, в свою очередь, решила продать актив стороннему лицу за 210 млн рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер. Его дочери, как наследницы, подали на Дубровского-младшего в суд, требуя отменить сделку. К иску также присоединилась их мать.

В пресс-службе ММК заявили, что речь идет о частной истории, эти процессы не комментируют. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются.