13 декабря 2022

Пермяки назвали зарплату, ниже которой не согласятся работать

Пермяки рассчитывают на зарплату в 41 тысячу рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего пермяки называли приемлемой зарплату в 41 тысячу рублей Фото:

Жители Пермского края рассчитывают на зарплату в 41 тысячу рублей и все реже готовы идти на менее оплачиваемую работу. Такие данные представили в сервисе по поиску работы hh.ru.

«По результатам опроса соискателей, выросла доля пермяков, кто точно не готов пойти на снижение зарплаты ради гарантии трудоустройства. Если в III квартале года такой позиции придерживались только 32,7% жителей Прикамья, то в IV квартале — уже 44,4% соискателей не готовы снижать свои ожидания по зарплате», — указано в исследовании.

По итогам ноября средняя заработная плата, которую планируют получать пермяки, составила 41 097 рублей. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у высшего менеджмента — 59 792 рублей в среднем, специалистов по добыче сырья — 55 545 рублей и строителей — 54 582 рублей. А самые скромные ожидания у работников сферы туризма, гостиниц, ресторанов. А также у административного персонала и работников науки и образования — 35-37 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что четверть пермских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам. При этом повышение ожидает почти половина жителей Перми.

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Жители Пермского края рассчитывают на зарплату в 41 тысячу рублей и все реже готовы идти на менее оплачиваемую работу. Такие данные представили в сервисе по поиску работы hh.ru. «По результатам опроса соискателей, выросла доля пермяков, кто точно не готов пойти на снижение зарплаты ради гарантии трудоустройства. Если в III квартале года такой позиции придерживались только 32,7% жителей Прикамья, то в IV квартале — уже 44,4% соискателей не готовы снижать свои ожидания по зарплате», — указано в исследовании. По итогам ноября средняя заработная плата, которую планируют получать пермяки, составила 41 097 рублей. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у высшего менеджмента — 59 792 рублей в среднем, специалистов по добыче сырья — 55 545 рублей и строителей — 54 582 рублей. А самые скромные ожидания у работников сферы туризма, гостиниц, ресторанов. А также у административного персонала и работников науки и образования — 35-37 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что четверть пермских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам. При этом повышение ожидает почти половина жителей Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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