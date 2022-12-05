05 декабря 2022

Четверть пермских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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В свою очередь повышения зарплаты ожидают 47% пермяков Фото:

Только 24% работодателей в Перми планируют проиндексировать зарплаты в ближайшее время. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob.

«24% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время», — сообщили в компании. При этом повышение окладов ожидают почти половина (47%) жителей Перми. Чаще всего роста заработной платы ожидают молодые специалисты до 34 лет и сотрудники с окладами более 80 тыс. рублей.

Большинство работодателей (40%) не будут пересматривать зарплаты своим сотрудникам. В 34% компаний заявили, что уже повышали оклады рабочим менее полугода назад, еще 30% — более шести месяцев назад.

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Только 24% работодателей в Перми планируют проиндексировать зарплаты в ближайшее время. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob. «24% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время», — сообщили в компании. При этом повышение окладов ожидают почти половина (47%) жителей Перми. Чаще всего роста заработной платы ожидают молодые специалисты до 34 лет и сотрудники с окладами более 80 тыс. рублей. Большинство работодателей (40%) не будут пересматривать зарплаты своим сотрудникам. В 34% компаний заявили, что уже повышали оклады рабочим менее полугода назад, еще 30% — более шести месяцев назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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