Четверть пермских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам

В свою очередь повышения зарплаты ожидают 47% пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Только 24% работодателей в Перми планируют проиндексировать зарплаты в ближайшее время. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob.

«24% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время», — сообщили в компании. При этом повышение окладов ожидают почти половина (47%) жителей Перми. Чаще всего роста заработной платы ожидают молодые специалисты до 34 лет и сотрудники с окладами более 80 тыс. рублей.

Большинство работодателей (40%) не будут пересматривать зарплаты своим сотрудникам. В 34% компаний заявили, что уже повышали оклады рабочим менее полугода назад, еще 30% — более шести месяцев назад.