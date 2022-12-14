Пермяка, совершившего двойное убийство и поджог, осудили на 19 лет

С подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере 4,5 млн рублей Фото: Максим Серков ©URA.RU

Жителя деревни Осенцы (Пермский край) осудили на 19 лет за двойное убийство и поджог. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«В состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, обвиняемый вооружился ножом и нанес им множественные удары по телам двух своих знакомых. В попытке скрыть двойное убийство, мужчина взял тряпку, поджег ее от огня зажигалки и бросил в доме, что привело к возгоранию. После этого он ушел с места преступления», — говорится в документе.

В явке с повинной подсудимый рассказал, что не помнит того, как началась драка. По его словам, он нащупал на полу продолговатый предмет, который оказался ножом, и начал наносить им удары в шею своего знакомого. Хозяин дома хотел ударить подсудимого, но тот заколол и его.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Также он должен выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда в размере 4,5 миллионов рублей, возмещение расходов на погребение в размере 67 250 рублей и 230 900 рублей в качестве материального ущерба.

Ранее URA.RU писало, что пермяк совершил двойное убийство и пытался сбежать. Его осудили на 18 лет и обязали выплатить родственникам одного из убитых 2 млн рублей.