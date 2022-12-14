Свердловчанина будут судить за комментарий в соцсетях

15 декабря 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Свердловчанину грозит лишение свободы на срок до трех лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма посредством комментария в соцсетях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Житель Нижнего Тагила 1987 года рождения под одним из постов в социальных сетях оставил комментарий, одобряющий преступления нацистов, доказанных Международным военным трибуналом», — сообщает прокуратура. К таким преступлениям, в частности, по результатам Нюрнбергского процесса было отнесено создание концентрационных лагерей, таких как Освенцим. По версии следствия, обвиняемый прекрасно знал о том, что эти действия признанные преступными. Уголовное дело в отношении свердловчанина направлено для рассмотрения в суд. Данное преступление наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет.

Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма посредством комментария в соцсетях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Житель Нижнего Тагила 1987 года рождения под одним из постов в социальных сетях оставил комментарий, одобряющий преступления нацистов, доказанных Международным военным трибуналом», — сообщает прокуратура. К таким преступлениям, в частности, по результатам Нюрнбергского процесса было отнесено создание концентрационных лагерей, таких как Освенцим. По версии следствия, обвиняемый прекрасно знал о том, что эти действия признанные преступными. Уголовное дело в отношении свердловчанина направлено для рассмотрения в суд. Данное преступление наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет.