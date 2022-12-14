14 декабря 2022

Свердловчанина будут судить за комментарий в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанину грозит лишение свободы на срок до трех лет Фото:

Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма посредством комментария в соцсетях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Житель Нижнего Тагила 1987 года рождения под одним из постов в социальных сетях оставил комментарий, одобряющий преступления нацистов, доказанных Международным военным трибуналом», — сообщает прокуратура. К таким преступлениям, в частности, по результатам Нюрнбергского процесса было отнесено создание концентрационных лагерей, таких как Освенцим. По версии следствия, обвиняемый прекрасно знал о том, что эти действия признанные преступными.

Уголовное дело в отношении свердловчанина направлено для рассмотрения в суд. Данное преступление наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет.

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Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма посредством комментария в соцсетях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Житель Нижнего Тагила 1987 года рождения под одним из постов в социальных сетях оставил комментарий, одобряющий преступления нацистов, доказанных Международным военным трибуналом», — сообщает прокуратура. К таким преступлениям, в частности, по результатам Нюрнбергского процесса было отнесено создание концентрационных лагерей, таких как Освенцим. По версии следствия, обвиняемый прекрасно знал о том, что эти действия признанные преступными. Уголовное дело в отношении свердловчанина направлено для рассмотрения в суд. Данное преступление наказывается, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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