Чебаркульские следователи раскрыли кражу телефона у жительницы Липецка

Чебаркульские следователи нашли телефон жительницы Липецка, пропавший в такси

17 декабря 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Стоимость телефона липчанка оценила в 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи МО МВД России «Чебаркульский» окончили расследование уголовного дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), в отношении водителя такси, присвоившего потерянный телефон пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «В отдел полиции „Чебаркульский“ поступило заявление от жительницы города Липецка, 1985 года рождения, приехавшей в гости к родственникам в Чебаркульский район. Сотрудникам полиции женщина рассказала, что вместе с ребенком около полуночи она возвращалась в село Травники из Миасса на автомобиле такси „Лада Гранта“. Заснув по пути, она не запомнила, куда положила свой мобильный телефон, а когда прибыла в место назначения, не нашла его в карманах одежды и в сумке. Пассажирка позвонила водителю, разыскав его номер телефона, но тот сказал, что проверил салон и телефона не обнаружил. Стоимость гаджета вместе с чехлом и картой памяти заявительница оценила в 20 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, через две недели сотрудниками уголовного розыска МО МВД было установлено, что мобильным телефоном женщины пользуется именно водитель автомобиля такси — житель Миасса, 1997 года рождения. Во время допроса, он признался, что на следующий день после поездки обнаружил утерянный женщиной телефон на заднем сидении автомобиля, однако решил оставить девайс себе для использования в личных целях. У 25-летнего водителя гаджет липчанки был изъят и возвращен владелице. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Ранее житель Челябинской области совершил кражу алкоголя из супермаркета крупной торговой сети. При задержании оказалось, что одну из украденных бутылок коньяка он выпил, а еще одну — потерял. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи МО МВД России «Чебаркульский» окончили расследование уголовного дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), в отношении водителя такси, присвоившего потерянный телефон пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «В отдел полиции „Чебаркульский“ поступило заявление от жительницы города Липецка, 1985 года рождения, приехавшей в гости к родственникам в Чебаркульский район. Сотрудникам полиции женщина рассказала, что вместе с ребенком около полуночи она возвращалась в село Травники из Миасса на автомобиле такси „Лада Гранта“. Заснув по пути, она не запомнила, куда положила свой мобильный телефон, а когда прибыла в место назначения, не нашла его в карманах одежды и в сумке. Пассажирка позвонила водителю, разыскав его номер телефона, но тот сказал, что проверил салон и телефона не обнаружил. Стоимость гаджета вместе с чехлом и картой памяти заявительница оценила в 20 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, через две недели сотрудниками уголовного розыска МО МВД было установлено, что мобильным телефоном женщины пользуется именно водитель автомобиля такси — житель Миасса, 1997 года рождения. Во время допроса, он признался, что на следующий день после поездки обнаружил утерянный женщиной телефон на заднем сидении автомобиля, однако решил оставить девайс себе для использования в личных целях. У 25-летнего водителя гаджет липчанки был изъят и возвращен владелице. Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Ранее житель Челябинской области совершил кражу алкоголя из супермаркета крупной торговой сети. При задержании оказалось, что одну из украденных бутылок коньяка он выпил, а еще одну — потерял.