Водителям стали приходить фальшивые штрафы от ГИБДД

МВД: мошенники рассылают письма под видом сообщения от ГИБДД
Фейковое письмо от ГИБДД может прийти в sms-сообщении или в мессенджере
Злоумышленники начали рассылать сообщения, маскирующиеся под официальные письма ГИБДД, с целью похитить персональные и банковские данные граждан. Об этом предупредили ГИБДД совместно с членом комитета Госдумы по информационной политике Антоном Немкиным. 

По их информации, потенциальной жертве может прийти письмо по электронной почте или через мессенджеры с текстом: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08». К сообщению прикладывается файл в формате PDF, стилизованный под официальное постановление. В документе часто содержатся реальные персональные данные — имя, номер автомобиля и другая информация, что создает иллюзию достоверности.

Особую опасность, по данным ведомства, представляет кнопка «Оплатить сейчас», размещенная в теле письма. При переходе по ссылке пользователь либо попадает на фальшивый сайт, копирующий внешний вид портала госуслуг или онлайн-банка, либо его устройство автоматически заражается вредоносным ПО. В первом случае граждане вводят данные банковской карты, включая CVV-код и SMS-подтверждения, что приводит к хищению средств. Во втором — вредонос может получить доступ к банковским приложениям, мессенджерам, а в ряде случаев — даже к камере и микрофону устройства.

Ранее в МВД объяснили, как распознать мошенника в человеке, который выдает себя за брокера. Правоохранители раскрыли три ключевые фразы. 

