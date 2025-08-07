Исполняющий обязанности президента Мьянмы умер

В возрасте 74 лет скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све
Мьин Све было 74 года
Мьин Све было 74 года Фото:

Стало известно о смерти исполняющего обязанности президента Мьянмы Мьин Све. Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на данные Совета нацобороны и безопасности страны.

«Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался в четверг утром. Об этом сообщил Совет национальный обороны и безопасности страны», — указано на сайте агентства. О причинах смерти не сообщается.

Политик родился 24 июня 1951 года. С 30 марта 2011 года по 30 марта 2016 года он возглавлял правительство провинции Янгон в качестве главного министра. В результате военного переворота 1 февраля 2021 года и приходу к власти в стране военных, он был назначен исполняющим обязанности президента, сменив на этом посту Вин Мьина. 18 июля 2024 года государственные СМИ Мьянмы сообщили, что Мьин Све страдает неврологическими расстройствами и периферической невропатией, из-за чего он ушел в отпуск по состоянию здоровья.

