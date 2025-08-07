Сильный шторм все ближе: прогноз магнитных бурь 8 августа 2025

Уже в пятницу, 8 августа, на Земле начнется неделя геомагнитных возмущений. Как предупреждают ученые, из-за выброса солнечной массы в ближайшие дни высока вероятность магнитного шторма. Насколько буря окажется сильной и как долго продлится — в материале URA.RU.
Солнечная активность 8 августа 2025
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, с вечера 6 августа на Солнце образовалась крупная корональная дыра, обращенная к Земле. Из-за активности на звезде солнечный ветер постепенно начнет ускоряться, что приведет к геомагнитному шторму уже 8 августа.
«Скорость солнечного ветра около орбиты Земли, которая сейчас составляет около 400 км/с, 8-9 августа выйдет на значения около 600-700 км/с. На этом уровне скорость продержится как минимум до середины будущей недели, резко увеличив на весь этот период нагрузку на магнитное поле Земли», — предупредили ученые. «Пик сопутствующих геомагнитных возмущений ожидается в ближайшие пятницу и субботу».
По оценкам экспертов, индекс солнечной активности на текущий момент оценивается в 6.7 баллов из 10. Что касается солнечных вспышек, то за ночь ученые зафиксировали три небольших вспышки класса С.
Магнитная буря 8 августа 2025
По прогнозу, уровень возбужденности магнитосферы Земли начнет увеличиваться, начиная с полуночи 8 августа. Примерно в 6 утра по московскому времени он достигнет своего пика: эксперты ожидают магнитную бурю уровня G2 — это шторм средней силы.
Ученые ожидают начало геомагнитного шторма 8 августа с вероятностью 70%. Возможность того, что уровень магнитосферы останется возбужденной, но не поднимется до «красных» значений — 20%. Шанс спокойной геомагнитной обстановки в пятницу — всего 10%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Эксперты ожидают, что приближающийся геомагнитный шторм продлится, по меньшей мере, два дня. В пятницу и субботу уровень магнитосферы поднимется до «красных» значений, а в воскресенье опустится до «оранжевого». После этого в течение всего месяца ожидается довольно спокойная обстановка: лишь 19, 20, 28, 29 и 30 августа прогнозируется незначительная геомагнитная активность.
Следующая магнитная буря ожидается лишь в начале сентября. 5 числа уровень возбужденности магнитосферы вновь поднимется до красных значений. Однако стоит учитывать, что прогноз на такой длительный срок может оказаться не точным. К тому же, никто не застрахован от внезапной активности на Солнце, которая может повлиять на геомагнитную обстановку. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на пару дней вперед, чтобы знать, к чему готовиться.
Как спастись метеозависимым
Люди в возрасте от 50 лет, а также страдающие хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, сильнее всего ощущают воздействие магнитных бурь. Тем не менее, метеочувствительность может возникать и у абсолютно здоровых людей — согласно научным данным, около 30% жителей Земли реагируют на колебания магнитосферы.
На сегодняшний день не существует препарата, способного полностью защитить от недомогания, вызванного магнитными бурями. Но их негативное влияние можно снизить. Для этого важно питаться правильно, поддерживать физическую активность и высыпаться. Кроме того, улучшить самочувствие поможет отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.
Если такие симптомы, как головная боль, слабость или проблемы с концентрацией сохраняются, необходимо проконсультироваться со специалистом. Сильная реакция на погодные изменения может указывать на скрытые заболевания, которые требуют медицинского вмешательства.
