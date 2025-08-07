Появилось видео с подростками, планировавшими циничное убийство по указке Киева

Подростки попытались отравить военного по заданию Украины
Подростки попытались отравить военного по заданию Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подростки в Новосибирской области по заданию Украины нанесли химические вещества на личный автомобиль военного, чтобы отравить его. Соответствующие кадры опубликовали в ФСБ.

На видео можно заметить подростков, наносящих вещество на зеркало и дверь автомобиля. Затем они попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками ФСБ. Подросткам предъявлено обвинение.

Вещество способно вызвать у человека острую сердечную недостаточность и привести к смерти. Оно было получено подростками от украинских кураторов, которые нашли исполнителей через сервисы быстрого заработка в Telegram.

